Прощайте, многослойные торты! Пирог «Белые облака» — один корж и море восторга: мой хит на все праздники

Есть рецепты, которые становятся настоящей палочкой-выручалочкой для любой хозяйки. Торт-пирог «Белые облака» — как раз из таких! Его главный секрет — в невероятно простом способе приготовления теста, когда холодное масло просто натирается на терке. Это занимает буквально пару минут, а результат превосходит все ожидания: рассыпчатая, тающая во рту текстура, которая идеально сочетается с нежной творожной начинкой. Этот торт я готовлю уже много лет на все праздники — и он никогда не задерживается на столе. Гости всегда просят добавки, а дети называют его «облачным чудом».

Для теста натрите на крупной терке 200 г холодного сливочного масла, смешайте с 300 г муки, 100 г сахара и щепоткой соли. Быстро перетрите руками в крошку. Для начинки взбейте 500 г творога с 2 яйцами, 150 г сахара и ванилью. Форму застелите пергаментом. Выложите 2/3 крошки, утрамбуйте. Распределите творожную начинку. Сверху рассыпьте оставшуюся крошку, не утрамбовывая. Выпекайте при 180°C 40-45 минут до золотистого цвета. Украсьте свежими ягодами и листочком мяты. Дайте полностью остыть в форме — только тогда торт раскроет свою нежную текстуру. Это тот самый случай, когда минимум усилий дарит максимум удовольствия!

