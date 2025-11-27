День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:23

Экономист оценил идею переводить часы на зимнее и летнее время

Экономист Масленников: перевод времени может сказаться на производительности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Перевод часов на зимнее и летнее время может негативно отразиться на состоянии сотрудников, что приведет к снижению производительности, предупредил экономист ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. В разговоре с «Москва 24» он подчеркнул, что стремление сэкономить электроэнергию грозит сложностями из-за адаптации работников.

Изменение биоритмов, то есть необходимость вставать раньше или позже ложиться, может привести к ухудшению состояния сотрудников и снижению производительности труда. Таким образом, стремление сэкономить электроэнергию рискует обернуться сложностями в связи с длительной адаптацией сотрудников, — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что необходимо изучать расчеты Минэнерго, чтобы определить выгоду. По мнению Масленникова, современный технологический прогресс ставит под сомнение подобную практику ради экономии.

Депутат Госдумы Николай Новичков ранее предложил вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время. По его мнению, это необходимо для того, чтобы начало дня сопровождалось естественным солнечным светом.

зима
экономика
работа
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии
HR-эксперт дал совет, как работать продуктивнее
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.