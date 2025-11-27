Экономист оценил идею переводить часы на зимнее и летнее время

Перевод часов на зимнее и летнее время может негативно отразиться на состоянии сотрудников, что приведет к снижению производительности, предупредил экономист ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. В разговоре с «Москва 24» он подчеркнул, что стремление сэкономить электроэнергию грозит сложностями из-за адаптации работников.

Изменение биоритмов, то есть необходимость вставать раньше или позже ложиться, может привести к ухудшению состояния сотрудников и снижению производительности труда. Таким образом, стремление сэкономить электроэнергию рискует обернуться сложностями в связи с длительной адаптацией сотрудников, — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что необходимо изучать расчеты Минэнерго, чтобы определить выгоду. По мнению Масленникова, современный технологический прогресс ставит под сомнение подобную практику ради экономии.

Депутат Госдумы Николай Новичков ранее предложил вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время. По его мнению, это необходимо для того, чтобы начало дня сопровождалось естественным солнечным светом.