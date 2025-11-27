Пугачеву обяжут снести незаконную постройку на реке у поместья Mash: Пугачева должна убрать пирс у поместья на реке Истре

Проверка Росводресурса выявила нарушения в использовании прибрежной территории у поместья певицы Аллы Пугачевой, заявил Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, специалисты установили, что пирс на реке Истре в Солнечногорске был возведен без соответствующих разрешений и подлежит сносу.

Основанием для проведения проверки послужило обращение некоего предпринимателя о законности использования земельного участка. Как выяснилось, территория относится к землям особо охраняемых природных зон с разрешенным использованием для рекреационных целей, где строительство причальных сооружений не допускается.

Материалы по данному делу были направлены в Генпрокуратуру для проведения дополнительной проверки документации. Ведомству также предстоит рассмотреть вопрос о лишении Пугачевой прав на данный земельный участок площадью 25,5 соток.

Отмечается, что после завершения всех проверочных мероприятий прибрежную территорию планируется выставить на публичные торги. В аукционе смогут принять участие все желающие, за исключением несовершеннолетних граждан.

Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что попросил президента России Владимира Путина лишить исполнительницу Аллу Пугачеву звания народной артистки. Он отметил, что у певицы не осталось права ассоциировать себя с РФ.