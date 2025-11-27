День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:26

Пугачеву обяжут снести незаконную постройку на реке у поместья

Mash: Пугачева должна убрать пирс у поместья на реке Истре

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Проверка Росводресурса выявила нарушения в использовании прибрежной территории у поместья певицы Аллы Пугачевой, заявил Telegram-канал Mash. Как пишут авторы, специалисты установили, что пирс на реке Истре в Солнечногорске был возведен без соответствующих разрешений и подлежит сносу.

Основанием для проведения проверки послужило обращение некоего предпринимателя о законности использования земельного участка. Как выяснилось, территория относится к землям особо охраняемых природных зон с разрешенным использованием для рекреационных целей, где строительство причальных сооружений не допускается.

Материалы по данному делу были направлены в Генпрокуратуру для проведения дополнительной проверки документации. Ведомству также предстоит рассмотреть вопрос о лишении Пугачевой прав на данный земельный участок площадью 25,5 соток.

Отмечается, что после завершения всех проверочных мероприятий прибрежную территорию планируется выставить на публичные торги. В аукционе смогут принять участие все желающие, за исключением несовершеннолетних граждан.

Ранее гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что попросил президента России Владимира Путина лишить исполнительницу Аллу Пугачеву звания народной артистки. Он отметил, что у певицы не осталось права ассоциировать себя с РФ.

Россия
Алла Пугачева
звезды
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии
HR-эксперт дал совет, как работать продуктивнее
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.