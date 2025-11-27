День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:19

Топ-бутерброды к Новому году: крабовый салат можно забыть — эти сливочные брускетты обожают все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта брускетта сочетает в себе нежность авокадо, легкую сладость крабовых палочек и пикантность сулугуни. Хрустящая ржаная чиабатта идеально оттеняет кремовую текстуру начинки. Закуска выглядит по-ресторанному элегантно, но готовится буквально за несколько минут.

Готовлю я так: ржаную чиабатту нарезаю ломтиками толщиной 1,5-2 см и слегка подрумяниваю в тостере или на сухой сковороде. Авокадо разминаю вилкой и смешиваю со столовой ложкой творожного сыра — получается нежная кремовая основа. Семь крабовых палочек разбираю на тонкие волокна. Помидор нарезаю небольшими кубиками. На остывшие ломтики чиабатты намазываю авокадо с сыром, затем выкладываю слой крабовых волокон, помидоры и тертый сулугуни (60 г). Можно дополнительно отправить на минуту в духовку, чтобы сыр слегка расплавился. Подаю сразу, пока хлеб сохраняет хрустящую текстуру.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Паштет со сливочным сыром и грибами: готовим в два раза больше — со стола исчезает мгновенно
Общество
Паштет со сливочным сыром и грибами: готовим в два раза больше — со стола исчезает мгновенно
Как разбудить замиокулькас и добиться пышных стеблей: простая корневая подкормка, которая дает быстрый рост и насыщенную зелень
Общество
Как разбудить замиокулькас и добиться пышных стеблей: простая корневая подкормка, которая дает быстрый рост и насыщенную зелень
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
Здоровье/красота
Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника
С легкой дымкой: рецепт тарталеток с копченой курицей
Семья и жизнь
С легкой дымкой: рецепт тарталеток с копченой курицей
Новогодние шарики из крабовых палочек за 5 минут! Шедевр на скорую руку
Семья и жизнь
Новогодние шарики из крабовых палочек за 5 минут! Шедевр на скорую руку
еда
рецепты
крабовые палочки
бутерброды
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, сколько местных депутатов представляют «Единую Россию»
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
«Для топки»: Захарова колко ответила на железнодорожные планы Латвии
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.