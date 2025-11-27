Топ-бутерброды к Новому году: крабовый салат можно забыть — эти сливочные брускетты обожают все

Эта брускетта сочетает в себе нежность авокадо, легкую сладость крабовых палочек и пикантность сулугуни. Хрустящая ржаная чиабатта идеально оттеняет кремовую текстуру начинки. Закуска выглядит по-ресторанному элегантно, но готовится буквально за несколько минут.

Готовлю я так: ржаную чиабатту нарезаю ломтиками толщиной 1,5-2 см и слегка подрумяниваю в тостере или на сухой сковороде. Авокадо разминаю вилкой и смешиваю со столовой ложкой творожного сыра — получается нежная кремовая основа. Семь крабовых палочек разбираю на тонкие волокна. Помидор нарезаю небольшими кубиками. На остывшие ломтики чиабатты намазываю авокадо с сыром, затем выкладываю слой крабовых волокон, помидоры и тертый сулугуни (60 г). Можно дополнительно отправить на минуту в духовку, чтобы сыр слегка расплавился. Подаю сразу, пока хлеб сохраняет хрустящую текстуру.

