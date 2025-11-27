День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:25

Американскую «дочку» ФБК признали террористической организацией

Верховный суд запретил деятельность компании Anti-Corruption Foundation в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд России признал американское юрлицо «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена) террористической организацией, заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Судебный процесс прошел в закрытом режиме.

Верховный суд <...> вынес решение о признании американской корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc. (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) террористической организацией, — подчеркнули в ведомстве.

ФБК был создан в 2011 году блогером Алексеем Навальным как некоммерческая организация. Весной 2021 года Мосгорсуд признал его экстремистским объединением и постановил ликвидировать. После запрета в РФ соратники Навального зарегистрировали в США новое юридическое лицо — Anti-Corruption Foundation, Inc. Структуру внесли в России в реестр иноагентов, а затем признали нежелательной организацией.

Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. С мая 1999 года он был министром финансов, а позднее занимал пост первого вице-премьера. Касьянова отправили в отставку в 2004 году.

суды
ФБК
террористы
Генпрокуратура
