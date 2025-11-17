Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 15:20

Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом

Экс-премьера России Касьянова внесли в перечень террористов

Михаил Касьянов Михаил Касьянов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из информации на официальном портале ведомства. Касьянов с мая 1999 года был министром финансов России, а позднее несколько месяцев занимал пост первого вице-премьера. В мае 2000 года стал главой правительства. Его отправили в отставку в 2004 году.

Также в перечень Росфинмониторинга попал экономист Сергей Гуриев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Причина внесения в список террористов и экстремистов не уточнялась.

Ранее бывшего сотрудника оппозиционера Алексея Навального и ФБК (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Артема Ветрова задержали в Черногории по делу о зоофилии. По данным источника, мужчина снимал неоднозначные видео с участием собак и подозревался в жестоком обращении с животными.

До этого юрист Сергей Барсуков сообщил, что в России впервые возбудили дело по статье 13.53 КоАП РФ за поиск экстремистских материалов в Сети. По его словам, фигурантом стал 20-летний сотрудник медучреждения из Каменска-Уральского в Свердловской области.

