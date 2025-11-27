День матери
О сладком на Новый год голова не болит: делаю торт «Три шоколада» в стаканчиках — упрощенный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
О сладком на Новый год голова не болит! Из года в год делаю муссовый торт «Три шоколада» в стаканчиках по упрощенному рецепту. Идеально вписывается в чаепитие после тяжелых блюд с майонезом.

Вам понадобится: по 100 г белого, молочного и темного шоколада, 500 мл жирных сливок (33%), 100 мл молока, 6 ст. л. сахара и 20 г желатина. Залейте желатин молоком для набухания, затем нагрейте до растворения. Разделите сливки на три части и взбейте каждую с 2 ст. л. сахара до мягких пиков. Растопите каждый вид шоколада на водяной бане и аккуратно вмешайте в каждый по трети растворенного желатина, а затем соединенную с ним взбитую часть сливок. Аккуратно выкладывайте мусс слоями в стаканчики, начиная с темного и давая каждому слою чуть схватиться в холодильнике 10 минут.

Вкус этого десерта — это настоящая симфония: от насыщенного и горьковатого темного шоколада через нежную сладость молочного к воздушной ванильной ноте белого. Нежная, тающая текстура мусса и красивая подача делают этот торт настоящим звездным завершением праздничного ужина.

Ранее стало известно, как приготовить лимонный рулет с курдом: рецепт простой домашней выпечки, которая покорит всех сладкоежек.

