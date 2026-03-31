Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 15:01

Медовик больше не готовлю — торт «Северный» покорил всю семью: на праздники и просто к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Торт «Северный» — это десерт, где хруст безе встречается с нежностью бисквита, а сливочный крем с грецкими орехами дополняет эту симфонию вкусов.

Что понадобится

Для безе: белки — 4 шт., сахарная пудра — 200 г, соль — щепотка.

Для коржа: сливочное масло — 180 г, сахарная пудра — 100 г, яйца — 1 шт., желтки — 4 шт., мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., цедра одного лимона или апельсина, соль — щепотка.

Для крема: сливочное масло — 200 г, сгущенное молоко — 200 г, грецкие орехи рубленые — 100 г, джем (абрикосовый или вишневый) — 3 ст. л.

Для декора: темный шоколад — 50 г.

Как готовлю

Приготовьте безе: белки взбейте с солью на низкой скорости, постепенно добавляя сахарную пудру и увеличивая скорость миксера до высокой.

Взбивайте 10 минут до устойчивых пиков, переложите массу в кондитерский мешок и отсадите розочки на противень с пергаментом.

Выпекайте 1,5–2 часа при 100 °C, затем оставьте остывать в приоткрытой духовке. Для коржа взбейте мягкое масло с сахарной пудрой и солью, добавьте по одному желтки и целое яйцо, тщательно взбивая после каждого.

Вмешайте цедру, просейте муку с разрыхлителем и быстро замесите тесто. Выложите его в форму диаметром 28 см, застеленную пергаментом, и выпекайте 40 минут при 180 °C.

Полностью остудите корж на решетке. Для крема взбейте мягкое масло со сгущенкой, добавьте рубленые орехи.

Срежьте верхушку остывшего коржа, смажьте поверхность джемом, выложите слой безе и покройте кремом. Повторите слои, формируя ровный цилиндр, оставив несколько безе для декора.

Растопите шоколад, полейте торт для создания подтеков, украсьте оставшимся безе. Уберите торт в холодильник на 1 час для пропитки.

Проверено редакцией
еда
рецепты
торты
десерты
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Себе дороже»: депутат об ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.