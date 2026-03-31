Медовик больше не готовлю — торт «Северный» покорил всю семью: на праздники и просто к чаю

Торт «Северный» — это десерт, где хруст безе встречается с нежностью бисквита, а сливочный крем с грецкими орехами дополняет эту симфонию вкусов.

Что понадобится

Для безе: белки — 4 шт., сахарная пудра — 200 г, соль — щепотка.

Для коржа: сливочное масло — 180 г, сахарная пудра — 100 г, яйца — 1 шт., желтки — 4 шт., мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., цедра одного лимона или апельсина, соль — щепотка.

Для крема: сливочное масло — 200 г, сгущенное молоко — 200 г, грецкие орехи рубленые — 100 г, джем (абрикосовый или вишневый) — 3 ст. л.

Для декора: темный шоколад — 50 г.

Как готовлю

Приготовьте безе: белки взбейте с солью на низкой скорости, постепенно добавляя сахарную пудру и увеличивая скорость миксера до высокой.

Взбивайте 10 минут до устойчивых пиков, переложите массу в кондитерский мешок и отсадите розочки на противень с пергаментом.

Выпекайте 1,5–2 часа при 100 °C, затем оставьте остывать в приоткрытой духовке. Для коржа взбейте мягкое масло с сахарной пудрой и солью, добавьте по одному желтки и целое яйцо, тщательно взбивая после каждого.

Вмешайте цедру, просейте муку с разрыхлителем и быстро замесите тесто. Выложите его в форму диаметром 28 см, застеленную пергаментом, и выпекайте 40 минут при 180 °C.

Полностью остудите корж на решетке. Для крема взбейте мягкое масло со сгущенкой, добавьте рубленые орехи.

Срежьте верхушку остывшего коржа, смажьте поверхность джемом, выложите слой безе и покройте кремом. Повторите слои, формируя ровный цилиндр, оставив несколько безе для декора.

Растопите шоколад, полейте торт для создания подтеков, украсьте оставшимся безе. Уберите торт в холодильник на 1 час для пропитки.

