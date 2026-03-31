США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива Хегсет: у США есть разные планы, если Иран не откроет Ормузский пролив

Соединенные Штаты обладают разными вариантами действий на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив, заявил на брифинге шеф Пентагона Пит Хегсет. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп ясно изложил свою позицию властям Исламской Республики.

Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять Ирану, что либо они откроют пролив для бизнеса, либо у нас есть варианты, — сказал Хегсет.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что Трамп рассматривает возможность военной операции на острове Харк. Он отметил, что в случае такого шага контроль над дальнейшей судьбой американских военных окажется у Тегерана.

До этого комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу. Он включает взимание пошлин на проход судов. Новый план также предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Ограничения касаются и государств, которые ввели санкции против Ирана. Уточняется, что пошлины должны оплачиваться в иранских риалах.