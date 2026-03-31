31 марта 2026 в 16:05

США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива

Хегсет: у США есть разные планы, если Иран не откроет Ормузский пролив

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты обладают разными вариантами действий на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив, заявил на брифинге шеф Пентагона Пит Хегсет. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп ясно изложил свою позицию властям Исламской Республики.

Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять Ирану, что либо они откроют пролив для бизнеса, либо у нас есть варианты, — сказал Хегсет.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что Трамп рассматривает возможность военной операции на острове Харк. Он отметил, что в случае такого шага контроль над дальнейшей судьбой американских военных окажется у Тегерана.

До этого комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу. Он включает взимание пошлин на проход судов. Новый план также предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем. Ограничения касаются и государств, которые ввели санкции против Ирана. Уточняется, что пошлины должны оплачиваться в иранских риалах.

США
Иран
Пит Хегсет
Ормузский пролив
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

