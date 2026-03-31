«Себе дороже»: депутат об ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде

Россия может нанести массированный удар по критической инфраструктуре Украины с применением баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ответ на обстрел здания правительства в Белгороде, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинским войскам следует готовиться к «тяжелейшим последствиям».

ВС России будут отвечать ВСУ за атаку на правительственное здание в Белгороде, как всегда, по полной. Украинцам массированных ударов мало, видимо. Еще получат один, достаточно жесткий. Я думаю, «Орешник» все ближе и ближе. Пусть ждут его в гости в ближайшее время. Может, будет что-то повеселее. Но массированный удар точно состоится, я в этом не сомневаюсь. Будем работать по критической инфраструктуре, это приведет к тяжелейшим последствиям. Так что зря они такие вещи делают — это себе дороже. А по мирным бьют уже совсем от бессилия, — высказался Колесник.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число пострадавших при атаке ВСУ на здание правительства региона выросло до трех человек. Он отметил, что за помощью к врачам обратились сотрудница администрации и посетительница.