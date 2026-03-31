Выросло число раненных при атаке ВСУ на здание белгородского правительства Гладков: число раненных при атаке на здание правительства достигло трех

Число пострадавших при атаке ВСУ на здание правительства Белгородской области выросло до трех человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он пояснил, что две женщины обратились к врачам: одна из них — сотрудница администрации, а вторая — местная жительница, посетившая здание правительства.

В результате пострадали три человека, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ на здание правительства Белгородской области пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки, его доставили в областную клиническую больницу.

До этого Гладков заявил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на автобус в Шебекино. Их доставили в больницу. По информации губернатора, у пострадавшей женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения туловища и ног. Мужчина также получил минно-взрывную травму, у него повреждено плечо и грудная клетка. После оказания помощи пострадавшие будут доставлены в городскую больницу № 2 в Белгороде.