Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5

Стейблкоин A7A5 занял почти половину мирового рынка недолларовых активов

Стейблкоин A7A5 всего за год существования занял 43% всего мирового рынка недолларовых цифровых валют, сообщает Forbes. По данным аналитиков, общая сумма операций с этим цифровым инструментом уже достигла внушительной отметки в $100 млрд.

На данный момент проект находится под западными санкциями, что не помешало ему стать лидером в своем сегменте цифрового рынка. Внутри России закон о подобных активах еще не принят, поэтому стейблкоин функционирует в пока неопределенном юридическом пространстве.

Проект работает преимущественно на платформе Tron и за короткий срок привлек более 40 тыс. активных кошельков. Несмотря на огромные обороты, которые на пике достигали €1,5 млрд (140,160 млрд рублей) в сутки, финансовый инструмент находится в «правовом вакууме».

Стейблкоин A7A5 — это особый вид криптовалюты, курс которой привязан к российскому рублю. Журнал отметил, что структура собственности компании-создателя A7 LLC тесно связана с крупным российским финансовым сектором.

Ранее замминистра финансов России Иван Чебесков заявил, что объем операций с криптовалютами в России составляет около 50 млрд рублей в день. По его словам, в эту сферу вовлечены миллионы граждан, совокупные показатели достигают триллионов рублей.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

