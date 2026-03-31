Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске Mash Iptash: для борьбы с пожаром в Нижнекамске привлекли спецпоезд

Пожарный поезд едет на место возгорания на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Как пишут авторы, в состояние повышенной готовности также приведены специалисты экстренных служб из Башкортостана и Удмуртии.

По информации канала, восемь пострадавших в результате происшествия находятся в тяжелом состоянии. Шесть бригад скорой помощи из Набережных Челнов отправили в Нижнекамск, добавили авторы.

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщил, что число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до шести. Все они были сотрудниками завода и находились на рабочем месте в цехе, где произошел взрыв.

Предварительной причиной взрыва называют неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла.

До этого сообщалось, что медиков перевели в режим повышенной готовности после взрыва в Татарстане, на месте ЧП на заводе в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи. Как уточнил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов, уточнил он.