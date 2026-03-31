31 марта 2026 в 16:05

Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске

Mash Iptash: для борьбы с пожаром в Нижнекамске привлекли спецпоезд

Вид на территорию завода ‭«Нижнекамскнефтехим», где произошел пожар Вид на территорию завода ‭«Нижнекамскнефтехим», где произошел пожар Фото: Стрингер/РИА Новости
Пожарный поезд едет на место возгорания на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Как пишут авторы, в состояние повышенной готовности также приведены специалисты экстренных служб из Башкортостана и Удмуртии.

По информации канала, восемь пострадавших в результате происшествия находятся в тяжелом состоянии. Шесть бригад скорой помощи из Набережных Челнов отправили в Нижнекамск, добавили авторы.

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщил, что число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до шести. Все они были сотрудниками завода и находились на рабочем месте в цехе, где произошел взрыв.

Предварительной причиной взрыва называют неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла.

До этого сообщалось, что медиков перевели в режим повышенной готовности после взрыва в Татарстане, на месте ЧП на заводе в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи. Как уточнил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов, уточнил он.

Ростелеком прокомментировал «белые списки» на домашнем интернете
Посол раскрыл число оставшихся в Иране российских туристов
Дети от Антипенко, новая любовь, обстрелы Белгорода: как живет Юлия Такшина
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
«Помогая дружественным странам»: раскрыто, куда направятся БЭКи «Скорлупа»
Экс-жену Аршавина обязали выплатить миллионы арендодателю
В Госдуме рассказали, как защитить «Турецкий поток» от подводных атак
Стала известна причина заблокированных счетов бывшего пресс-секретаря Шойгу
Иран пригрозил уничтожить американские IT-гиганты на Ближнем Востоке
Минфин США исключил из санкционных списков три российских судна
Эксперт рассказала, за чьими переводами начнут следить банки
Иран дал обещание насчет российских судов в Ормузском проливе
«Это игра с огнем»: посол России в Иране о ситуации вокруг АЭС «Бушер»
Раскрыто местонахождение лидера Ирана
«Уехала в Польшу»: юморист Ещенко объяснил, почему расстался с девушкой
«Пусть Дерипаска сам работает»: что решили в России насчет шестидневки
Финские пограничники нашли дрон у границы с Россией
Патрушев объявил о стратегически важной находке в недрах российской земли
Зеленский сообщил, что ему дали два месяца на выход из Донбасса
Лопырева поделилась планами остаться в России после обстрелов в Дубае
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
