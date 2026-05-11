В Пятигорске потушили пожар на рынке «Лира»

Пожар на рынке «Лира» под Пятигорском полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону. Возгорание произошло на территории торгового комплекса в Ставропольском крае.

По предварительным данным, огонь охватил два торговых модуля. В администрации рынка ранее уточняли, что очаг возгорания находился ориентировочно в модулях под номерами 13 и 14. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

Ранее стало известно, что площадь возгорания рынка составила 1100 квадратных метров. Была угроза распространения огня. В региональной прокуратуре проинформировали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Ведомство организовало проверку.

До этого сообщалось о пожаре, который произошел в историческом двухэтажном здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание началось в помещении бара «Подозрительные лица». Огонь распространился по перекрытиям и чердаку. Людей из здания оперативно эвакуировали. Информации о жертвах или пострадавших не было.