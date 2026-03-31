Раскрыта предварительная причина мощного взрыва в Нижнекамске Взрыв на заводе в Нижнекамске произошел из-за неисправности одной из установок

Техническая неисправность одной из установок, предварительно, стала причиной взрыва на заводе в Нижнекамске в Татарстане, сообщил Telegram-канал Mash. По информации источника, в цеху взорвался осушитель.

Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла. На записи, сделанной камерой домофона, слышен момент взрыва. Жительница одного из близлежащих домов рассказала, что после взрыва дом зашатало. Она призналась, что испугалась, что здание может сложиться, и ее до сих пор трясет.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленске прогремела серия взрывов, жители отмечали громкие звуки и вспышки в небе. Как пишет канал, системы ПВО начали работать по украинским беспилотникам для отражения атаки. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.