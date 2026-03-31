31 марта 2026 в 14:08

Раскрыта предварительная причина мощного взрыва в Нижнекамске

Взрыв на заводе в Нижнекамске произошел из-за неисправности одной из установок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Техническая неисправность одной из установок, предварительно, стала причиной взрыва на заводе в Нижнекамске в Татарстане, сообщил Telegram-канал Mash. По информации источника, в цеху взорвался осушитель.

Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла. На записи, сделанной камерой домофона, слышен момент взрыва. Жительница одного из близлежащих домов рассказала, что после взрыва дом зашатало. Она призналась, что испугалась, что здание может сложиться, и ее до сих пор трясет.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленске прогремела серия взрывов, жители отмечали громкие звуки и вспышки в небе. Как пишет канал, системы ПВО начали работать по украинским беспилотникам для отражения атаки. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске
У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил два решения для нуждающихся в топливе стран
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Тираж последнего романа Симоньян превысил 170 тыс. экземпляров
В деле о нападении с арбалетом на школу появился еще один фигурант
Девелопер рассказала, как жители новостроек расширяют круг общения
Театр на Малой Ордынке покажет новый спектакль «Столыпин и враги»
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

