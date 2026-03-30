В Таганроге после атаки повреждены десятки многоквартирных и частных домов

В Таганроге в результате отражения воздушной атаки пострадали 17 многоквартирных и 27 частных домов, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. Также повреждены автомобили и остекление в школе № 26, одну женщину госпитализировали.

В результате отражения массированной воздушной атаки в Таганроге <...> повреждено: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе № 26, <...> Повреждения получили также три предприятия, — написала Камбулова.

Ранее глава Таганрога сообщила, что в результате ночной атаки БПЛА пострадали восемь человек. По ее словам, силы ПВО отработали все цели, но на земле остались последствия.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил: воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб.

Кроме того, местные жители сообщили NEWS.ru, что в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.