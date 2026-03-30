Число пострадавших от атаки беспилотников в Таганроге увеличилось Камбулова: число пострадавших от атаки БПЛА в Таганроге достигло восьми человек

В Таганроге в результате ночной атаки БПЛА пострадали восемь человек, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. По ее словам, силы ПВО отработали все цели, но на земле остались последствия.

Главная трагедия этой ночи — гибель мирного жителя. Еще восемь таганрожцев обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим будет оказана помощь. Угроза применения БПЛА сохраняется, — написала Камбулова.

Оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов, добавила она. Власти продолжают мониторинг ситуации и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил: воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб.

До этого местные жители сообщили NEWS.ru, что в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. В результате удара машина загорелась. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода.