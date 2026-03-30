SHOT сообщил о серии мощных взрывов на территорией Смоленска

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленске прогремела серия взрывов, жители отмечали громкие звуки и вспышки в небе. Как пишет канал, системы ПВО начали работать по украинским беспилотникам для отражения атаки. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно SHOT, первые взрывы прогремели в северной и центральной частях города. По версии канала, всего было слышно около четырех громких хлопков.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над Сокольским округом Вологодской области. Как уточнил губернатор Георгий Филимонов, в результате происшествия нет пострадавших и разрушений.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мужчина. Для обследования пострадавшего направили в городскую больницу Белгорода. В результате удара машина загорелась.