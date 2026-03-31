Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео

Мощный взрыв на заводе в Нижнекамске испугал местных жителей, пишет Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, его причиной стала техническая неисправность одной из установок. На кадрах видно, как дети катаются на самокатах во дворе жилого дома, как вдруг раздается громкий звук, который заставил сработать автомобильные сигнализации.

Ранее появилась информация, что в Нижнекамске произошел мощный взрыв в районе завода «Нижнекамскнефтехим». По словам очевидцев, дым виднелся во многих районах города. Жительница одного из близлежащих домов рассказала, что живет на 10-м этаже, и здание буквально зашаталось.