Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 16:09

Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до шести, сообщил Telegram-канал SHOT. Все они были сотрудниками завода и находились на рабочем месте в цеху, где произошел взрыв.

Среди пострадавших есть сотрудники МЧС. Речь идет о трех представителях бригады, которая первой прибыла на место происшествия. Общее число пострадавших на текущий момент составляет 61 человек.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске произошел мощный взрыв в районе завода «Нижнекамскнефтехим». По словам очевидцев, хлопок был виден во многих районах города. Жительница одного из близлежащих домов рассказала, что живет на 10-м этаже и после взрыва дом зашатало.

По предварительным данным, причиной взрыва на заводе стала техническая неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель.

Как сообщил Mash Iptash, на место возгорания направляется пожарный поезд. В состояние повышенной готовности также приведены специалисты экстренных служб из Башкирии и Удмуртии. Кроме того, в Нижнекамск отправились шесть бригад скорой помощи из Набережных Челнов.

взрывы
Нижнекамск
погибшие
пострадавшие
Татарстан
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.