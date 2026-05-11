Зеленского призывают ехать в Москву к Путину Христофору призвал Зеленского ехать на встречу с Путиным в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору. По словам журналиста, российский лидер дал понять, что готов к диалогу только ради окончательных договоренностей.

Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного, — заявил он.

Христофору также отметил, что возможный отказ Зеленского приехать в Москву будет свидетельствовать о нежелании мирного урегулирования конфликта. Журналист добавил, что без прямых шагов к переговорам мир, по его оценке, не наступит.

Ранее аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп может принудить Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.