Медиков перевели в режим повышенной готовности после взрыва в Татарстане

Медиков перевели в режим повышенной готовности после взрыва в Татарстане На месте взрыва в Нижнекамске работают 19 бригад медиков

На месте взрыва на заводе в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи, сообщил ТАСС помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. По его словам, пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов.

Координацию оказания медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, — добавил он.

До этого стало известно, что число пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до 41 человека. Проводится локализация пожара. Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Предварительной причиной взрыва стала техническая неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла. На записи, сделанной камерой домофона, слышен момент взрыва.

Ранее сообщалось, что в ликвидации крупного возгорания на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» задействованы более 60 сотрудников МЧС. Также привлечены 19 единиц техники.