Что известно о ликвидации пожара на «Нижнекамскнефтехиме» после взрыва К тушению пожара на «Нижнекамскнефтехиме» привлекли 60 спасателей

В ликвидации крупного возгорания на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» задействованы более 60 специалистов и 19 единиц техники, передает пресс-служба управления МЧС России по Татарстану. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали минимум 13 человек.

В тушении пожара на территории одного из производственных объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим» задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России, — сказано в сообщении.

В настоящее время спасательные подразделения продолжают работу на месте ЧП, проводя постепенное наращивание сил и средств. В министерстве подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а группировка пожарных будет дополнительно увеличена для скорейшей локализации огня.

Инцидент случился днем 31 марта. Предполагается, что к взрыву привела техническая неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель.

