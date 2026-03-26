Развожаев рассказал о состоянии тяжело пострадавшей девочки после взрыва

Состояние тяжело пострадавшей при взрыве в севастопольском доме девочки стабилизировано, угрозы ее жизни нет, сообщил в эфире телеканала СТВ губернатор Михаил Развожаев. Глава региона добавил, что власти окажут поддержку семье ребенка. Медицинская помощь была оказана своевременно, сейчас пациентке предстоит процесс выздоровления и последующая реабилитация, заключил он.

Семью будем поддерживать. Слава богу, что девочка Мария, получившая тяжкие повреждения, стабилизирована, вся помощь своевременно была оказана. Сейчас жизни ее ничто не угрожает. Далее — процесс выздоровления и реабилитации, — сказал он.

Ранее Развожаев сообщил, что восстановление дома в Севастополе, пострадавшего от взрыва, продлится приблизительно два месяца. Глава региона указал, что необходимо укрепить конструкции здания, возведенного секциями, а также определить объем предстоящих работ и их сметную стоимость.

До этого в итоге взрыва в Севастополе пострадали четыре жилых многоквартирных строения. В двух домах выявлены точечные повреждения окон, еще в двух соседних выбиты отдельные стекла. Следственные органы инициировали уголовное производство по статье о причинении гибели по неосторожности.