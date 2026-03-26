26 марта 2026 в 19:41

Развожаев назвал сроки восстановления поврежденного дома в Севастополе

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Восстановление поврежденного взрывом дома в Севастополе займет около двух месяцев, сообщил в эфире местного телеканала СТВ губернатор Михаил Развожаев. Глава региона отметил, что предстоит укрепить конструкции здания, построенного секциями, а также оценить масштаб работ и их стоимость. Параллельно, по словам Развожаева, уже ведется разработка проектной документации.

Секциями построен дом, надо там все укрепить, привести в порядок. <…> Сейчас в ближайшее время будет полностью масштаб проекта оценен, стоимость работ. Параллельно делается проект. <…> По оценкам, постараемся сделать все максимально быстро, но, думаю, пару месяцев это займет, — сказал он.

Ранее в результате взрыва в Севастополе повреждения получили четыре многоквартирных дома. В двух зданиях зафиксированы локальные разрушения оконных рам, еще в двух соседних строениях выбито несколько стекол. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, в пресс-службе правительства Севастополя заявили, что компенсации за имущество, пострадавшее при взрыве в жилом доме на улице Павла Корчагина, будут выплачиваться по особой процедуре. В правительстве региона объяснили, что это связано с введенным режимом чрезвычайной ситуации.

