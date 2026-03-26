26 марта 2026 в 17:19

В Севастополе раскрыли порядок выплат компенсаций после взрыва в жилом доме

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Власти Севастополя будут выплачивать компенсацию за имущество, поврежденное в результате взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина, в особом порядке, заявили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Там объяснили, что это обусловлено режимом чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что в городе уже отработан алгоритм начисления компенсаций за материальный ущерб, причиненный в результате атак ВСУ на регион. По результатам оценки, сумму выплачивают из резервного фонда, а решение об этом принимается на заседании правительства.

Ранее глава комитета законодательного собрания по городской инфраструктуре Павел Харламов сообщил, что в Севастополе планируют начать работы по укреплению конструкций дома на улице Павла Корчагина, где произошел взрыв в ночь на 24 марта. После этого специалисты займутся восстановлением теплового контура.

До этого пропавшего без вести после взрыва жильца дома признали погибшим. В СК уточнили, что на месте происшествия обнаружили останки, и результаты ДНК-экспертизы позволили установить личность человека.

Севастополь
компенсации
ВСУ
удары
«Очень уважаемые люди»: в России заметили спрос на стационарные телефоны
В «Газпром нефти» нашли способ не допустить «вымывания» бензина из России
Полянский указал на негативные последствия милитаризации Европы
В США призвали возобновить ядерные испытания
Полянский объяснил роль Украины в милитаризации Европы
Экс-главу новосибирской Росгвардии арестовали за превышение полномочий
Дипломат раскрыл, почему ЕС рвутся к участию в переговорах по Украине
Пропавшая в Ленобласти школьница нашлась в наркопритоне
В Кремле выдвинули одно требование по Ближнему Востоку
США решили снять санкции против Минфина и двух банков Белоруссии
Названа средняя цена нового отечественного автомобиля
Поддержка Вашингтоном Орбана очертила новую линию раскола в НАТО
Иран пронзил «жизненно важные» центры Израиля
В ЛНР возбудили уголовное дело после ДТП с въехавшим в дом автобусом
В посольстве России объяснили важность визита депутатов Госдумы в США
Экономист ответил, как снижение ключевой ставки повлияет на россиян
В Севастополе раскрыли порядок выплат компенсаций после взрыва в жилом доме
Потанин сравнил экономику России с деревом
В МИД Египта объяснили свою роль в урегулировании на Ближнем Востоке
«Самая большая ошибка»: США предупредили об опасности наступления на Иран
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

