В Севастополе раскрыли порядок выплат компенсаций после взрыва в жилом доме В Севастополе компенсации за ущерб от взрыва в доме выплатят в особом порядке

Власти Севастополя будут выплачивать компенсацию за имущество, поврежденное в результате взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина, в особом порядке, заявили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Там объяснили, что это обусловлено режимом чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что в городе уже отработан алгоритм начисления компенсаций за материальный ущерб, причиненный в результате атак ВСУ на регион. По результатам оценки, сумму выплачивают из резервного фонда, а решение об этом принимается на заседании правительства.

Ранее глава комитета законодательного собрания по городской инфраструктуре Павел Харламов сообщил, что в Севастополе планируют начать работы по укреплению конструкций дома на улице Павла Корчагина, где произошел взрыв в ночь на 24 марта. После этого специалисты займутся восстановлением теплового контура.

До этого пропавшего без вести после взрыва жильца дома признали погибшим. В СК уточнили, что на месте происшествия обнаружили останки, и результаты ДНК-экспертизы позволили установить личность человека.