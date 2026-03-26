26 марта 2026 в 10:45

В Севастополе раскрыли план работ по укреплению дома, где прогремел взрыв

Укрепление жилого дома в Севастополе после взрыва начнут 26 марта

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. Взрыв произошел в одном из жилых домов Севастополя на улице Павла Корчагина Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. Взрыв произошел в одном из жилых домов Севастополя на улице Павла Корчагина Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Работы по укреплению конструкций в доме на улице Павла Корчагина в Севастополе, где был эпицентр взрыва в ночь на 24 марта, планируется начать уже сегодня, 26 марта, заявил ТАСС глава комитета законодательного собрания по городской инфраструктуре Павел Харламов. По его словам, затем специалисты приступят к восстановлению теплового контура.

Сегодня проведут укрепительные работы, и начнем восстановление теплого контура, — подчеркнул Харламов.

Ранее Харламов сообщал, что в городе полностью восстановлена подача коммунальных услуг в тех частях двух многоквартирных домов, которые признаны безопасными для проживания после взрыва. Чиновник координирует работу волонтеров на месте происшествия.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что одну из девочек, пострадавших при взрыве, прооперировали, она находится в реанимации. Он уточнил, что в городской больнице № 5 остаются трое детей, две из которых были в квартире, где произошел взрыв.

Развожаев также обещал, что поврежденные квартиры будут отремонтированы, а специалисты уже начали опись имущества пострадавших. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина. Взрывная волна затронула и соседнее здание № 20, где в не менее чем 20 квартирах начался пожар.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
