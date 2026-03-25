Что известно о состоянии поврежденных домов после взрыва в Севастополе Подача воды и тепла восстановлена в поврежденных взрывом домах в Севастополе

Специалисты полностью восстановили подачу коммунальных услуг в тех частях двух многоквартирных домов в Севастополе, которые признаны пригодными для проживания после взрыва, сообщил председатель постоянного комитета Законодательного собрания города по инфраструктуре Павел Харламов. Он координирует работу волонтеров на месте происшествия, передает ТАСС.

В первом и втором подъездах полностью восстановлен тепловой контур, полностью восстановлена подача коммунальных услуг. В двадцатом доме начиная со второго подъезда все точно так же — полностью работают в штатном режиме все коммунальные системы, — сообщил он.

Ранее в Севастополе пропавшего без вести после взрыва в доме признали погибшим. По данным следствия, на месте чрезвычайного происшествия были найдены останки — результаты ДНК-экспертизы помогли установить личность человека.

До этого пресс-служба СК сообщила, что хозяйка квартиры, где произошел взрыв в Севастополе, погибла, ее 20-летний сын до настоящего момента числился без вести пропавшим. По данным ведомства, по факту обрушения дома возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.