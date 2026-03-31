31 марта 2026 в 14:00

5 минут на замес и никакой духовки: торт «Выручайка» получится нежным и вкусным, этот рецепт спасал меня не раз

Беру яйца, муку и бананы — и готовлю торт «Выручайка» в микроволновке, который спасает, когда гости уже на пороге.

Получается обалденная вкуснятина: влажный, пористый шоколадный бисквит, прослойка из нежного сметанного крема и сочных бананов, а сверху — аппетитная крошка. Вся готовка занимает не больше 15 минут, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

Для приготовления вам понадобится: для коржа — 2 яйца, 5 столовых ложек муки с верхом, 1 столовая ложка какао с горкой, 6 столовых ложек молока, 6 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки растительного масла, 1/2 чайной ложки соды, погашенной уксусом, четверть чайной ложки соли; для крема — 500 г сметаны 20%, 2–3 столовые ложки сахарной пудры, 2 банана. Яйца взбейте с солью, добавьте молоко, сахар, перемешайте. Просейте муку с какао, введите в жидкую массу.

Добавьте гашеную соду и масло, перемешайте. Тесто перелейте в форму для СВЧ, выпекайте при 700–800 Вт 5–7 минут. После сигнала не открывайте дверцу 10 минут — так бисквит не осядет. Остывший корж разрежьте на две части, смажьте смесью сметаны с пудрой, выложите нарезанные бананы, накройте вторым коржом. Обмажьте кремом, посыпьте крошкой. Торт готов сразу, но лучше дать ему постоять в холодильнике 20 минут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
