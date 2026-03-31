Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 17:21

Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Балашихинский суд Московской области удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве, сообщил Telegram-канал SHOT. Аферистов обязали вернуть артистке 62 млн рублей.

По данным источника, первоначальные исковые требования Долиной составляли 176 млн рублей, но в ходе разбирательства были снижены до 114 млн. Часть этой суммы — 62 млн рублей — суд постановил взыскать с мошенников.

Также, как стало известно каналу, один из обвиняемых заключил контракт с Министерством обороны РФ, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. Всего Долина подала в суд на четверых мошенников, которые оставили ее без квартиры, и уже получили за это тюремные сроки.

Ранее сообщалось, что Долина столкнулась с падением спроса на свои выступления после громкой истории с «нехорошей» квартирой. Как выяснило издание Super, стоимость концертов звезды стремительно снизилась, а продажи билетов продемонстрировали странную динамику. За 12 дней до выступления были выкуплены только левые секции зала и балкона.

суды
Лариса Долина
мошенники
аферисты
иски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.