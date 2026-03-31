Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей

Балашихинский суд Московской области удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к фигурантам дела о мошенничестве, сообщил Telegram-канал SHOT. Аферистов обязали вернуть артистке 62 млн рублей.

По данным источника, первоначальные исковые требования Долиной составляли 176 млн рублей, но в ходе разбирательства были снижены до 114 млн. Часть этой суммы — 62 млн рублей — суд постановил взыскать с мошенников.

Также, как стало известно каналу, один из обвиняемых заключил контракт с Министерством обороны РФ, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. Всего Долина подала в суд на четверых мошенников, которые оставили ее без квартиры, и уже получили за это тюремные сроки.

Ранее сообщалось, что Долина столкнулась с падением спроса на свои выступления после громкой истории с «нехорошей» квартирой. Как выяснило издание Super, стоимость концертов звезды стремительно снизилась, а продажи билетов продемонстрировали странную динамику. За 12 дней до выступления были выкуплены только левые секции зала и балкона.