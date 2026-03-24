Гонорары Долиной «просели» после скандала с «нехорошей» квартирой

Super: Долина выступает со скидками и при полупустых залах после скандала

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народная артистка Лариса Долина столкнулась с падением спроса на свои выступления после громкой истории с «нехорошей» квартирой. Как выяснило издание Super, стоимость концертов звезды стремительно снизилась, а продажи билетов демонстрируют странную динамику.

В данный момент гонорар певицы за одно выступление снизился с 3,5 до 3 млн рублей. При этом инсайдеры утверждают, что заказчик может получить дополнительную скидку еще в 700 тыс. рублей. Однако от райдера, включающего условия пятизвездочного уровня, Долина отказываться не намерена.

Не менее показательной оказалась ситуация с продажами билетов на один из недавних концертов. За 12 дней до выступления были выкуплены только левые секции зала и балкона. За три дня до мероприятия картина изменилась: балкон раскупили полностью, однако часть ранее проданных мест в партере и амфитеатре освободилась. Несмотря на это, публика встретила артистку тепло.

Без вас меня нет. Без вас мое творчество не имеет никакого смысла, — призналась Долина со сцены.

После оваций певица не сдержала слез, но трогательный момент омрачил инцидент с поклонницей. Когда женщина в инвалидной коляске попыталась вручить звезде цветы, Долина не стала спускаться со сцены, чтобы принять букет лично.

Ранее адвокат Сергей Жорин обратил внимание, что Долина имеет высокие шансы выиграть суд против мошенников, однако реальное получение денег будет зависеть от наличия у злоумышленников активов. По его словам, вступивший в силу приговор по уголовному делу значительно упрощает доказывание факта преступления в гражданском процессе.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

