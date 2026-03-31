31 марта 2026 в 17:08

Раскрыт жестокий план США в отношении Ирана

Политолог Светов: США планируют стереть с лица земли заводы и институты Ирана

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
США намерены уничтожить заводы, фабрики и институты, располагающиеся на территории Ирана, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран сосредоточился на восстановлении своей страны и не вмешивался в международные дела.

Президент Ирана [Масуд Пезешкиан] предпринимает попытки прийти к общему соглашению. Но насколько у него реальные рычаги управления страной? Подчиняются ли ему военные? КСИР наверняка нет. Что он может сделать? Он способен подписать какие-то соглашения, а кто их выполнять-то будет? В этом заключается сложность ситуации. Мне кажется, что будет продолжение военных действий. Американцы будут методично уничтожать Иран под корень: заводы, фабрики, институты, все, что есть и под землей, и на земле. Разрушат страну, чтобы она восстанавливалась десятилетиями и не лезла в другие вопросы. Для этого Тегерану нужно будет, чтобы на него не были наложены санкции, поэтому необходимо договариваться с американцами, — поделился Светов.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет предупредил, что у США есть разные планы на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив. По его словам, американский президент Дональд Трамп четко обозначил свою позицию иранским властям.

«Это игра с огнем»: посол России в Иране о ситуации вокруг АЭС «Бушер»
Посол России в Иране раскрыл, где находится новый верховный лидер страны
«Никакой не альянс»: Хегсет усомнился в ценности союзников США по НАТО
Профессор оценил планы Трампа передать Саудовской Аравии ядерные технологии
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
