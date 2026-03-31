Раскрыт жестокий план США в отношении Ирана

США намерены уничтожить заводы, фабрики и институты, располагающиеся на территории Ирана, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран сосредоточился на восстановлении своей страны и не вмешивался в международные дела.

Президент Ирана [Масуд Пезешкиан] предпринимает попытки прийти к общему соглашению. Но насколько у него реальные рычаги управления страной? Подчиняются ли ему военные? КСИР наверняка нет. Что он может сделать? Он способен подписать какие-то соглашения, а кто их выполнять-то будет? В этом заключается сложность ситуации. Мне кажется, что будет продолжение военных действий. Американцы будут методично уничтожать Иран под корень: заводы, фабрики, институты, все, что есть и под землей, и на земле. Разрушат страну, чтобы она восстанавливалась десятилетиями и не лезла в другие вопросы. Для этого Тегерану нужно будет, чтобы на него не были наложены санкции, поэтому необходимо договариваться с американцами, — поделился Светов.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет предупредил, что у США есть разные планы на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив. По его словам, американский президент Дональд Трамп четко обозначил свою позицию иранским властям.