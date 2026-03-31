Иран дал обещание насчет российских судов в Ормузском проливе

Иран заверил Россию в отсутствии проблем с пропуском российских судов через Ормузский пролив, заявил в интервью RTVI посол РФ в Исламской Республике Алексей Дедов. По словам дипломата, иранские партнеры подтвердили, что отечественные суда могут проходить через пролив после согласования вопросов безопасности с иранской стороной.
