Минфин США исключил из санкционных списков три российских судна

Министерство финансов США исключило из связанных с Россией санкционных списков три грузовых судна, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Речь идет о грузовом судне «Святой Николай», а также контейнеровозах «Феско Монерон» и «Феско Магадан».

Ранее сообщалось, что российский танкер «Анатолий Колодкин», загруженный гуманитарным грузом, успешно прибыл на Кубу. Судно доставило на остров 100 тыс. тонн нефти, чтобы помочь кубинцам преодолеть энергетический кризис.

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.