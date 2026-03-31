Финские пограничники нашли дрон у границы с Россией Финская погранохрана обнаружила беспилотник на озере вблизи границы с Россией

Финская погранохрана сообщила об обнаружении беспилотного летательного аппарата на льду озера Пюхяярви, расположенного в общине Париккала на границе с Россией, говорится в сообщении на сайте ведомства. Инцидент произошел утром 31 марта.

Пограничный отряд Северной Карелии оперативно оцепил район, при этом, по данным погранохраны, ситуация не представляет опасности для местных жителей и окружающих. В настоящий момент расследованием обстоятельств происшествия занимается полиция. Принадлежность обнаруженного дрона, а также другие подробности инцидента в сообщении не уточняются.

Прежде финские власти уже сообщали о случаях падения беспилотников в приграничной зоне. Так, 29 марта два дрона упали недалеко от города Коувола, причем один из них был идентифицирован как украинский Ан-196.

Ранее в Эстонии произошел взрыв военного беспилотника, который, по предварительным данным, принадлежал Вооруженным силам Украины. По информации источника, инцидент случился в непосредственной близости от жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа.