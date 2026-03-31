31 марта 2026 в 17:27

Финские пограничники нашли дрон у границы с Россией

Финская погранохрана сообщила об обнаружении беспилотного летательного аппарата на льду озера Пюхяярви, расположенного в общине Париккала на границе с Россией, говорится в сообщении на сайте ведомства. Инцидент произошел утром 31 марта.

Пограничный отряд Северной Карелии оперативно оцепил район, при этом, по данным погранохраны, ситуация не представляет опасности для местных жителей и окружающих. В настоящий момент расследованием обстоятельств происшествия занимается полиция. Принадлежность обнаруженного дрона, а также другие подробности инцидента в сообщении не уточняются.

Прежде финские власти уже сообщали о случаях падения беспилотников в приграничной зоне. Так, 29 марта два дрона упали недалеко от города Коувола, причем один из них был идентифицирован как украинский Ан-196.

Ранее в Эстонии произошел взрыв военного беспилотника, который, по предварительным данным, принадлежал Вооруженным силам Украины. По информации источника, инцидент случился в непосредственной близости от жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа.

Дети от Антипенко, новая любовь, обстрелы Белгорода: как живет Юлия Такшина
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
«Помогая дружественным странам»: раскрыто, куда направятся БЭКи «Скорлупа»
Экс-жену Аршавина обязали выплатить миллионы арендодателю
В Госдуме рассказали, как защитить «Турецкий поток» от подводных атак
Стала известна причина заблокированных счетов бывшего пресс-секретаря Шойгу
Иран пригрозил уничтожить американские IT-гиганты на Ближнем Востоке
Минфин США исключил из санкционных списков три российских судна
Эксперт рассказала, за чьими переводами начнут следить банки
Иран дал обещание насчет российских судов в Ормузском проливе
«Это игра с огнем»: посол России в Иране о ситуации вокруг АЭС «Бушер»
Посол России в Иране раскрыл, где находится новый верховный лидер страны
«Уехала в Польшу»: юморист Ещенко объяснил, почему расстался с девушкой
«Пусть Дерипаска сам работает»: что решили в России насчет шестидневки
Патрушев объявил о стратегически важной находке в недрах российской земли
Зеленский сообщил, что ему дали два месяца на выход из Донбасса
Лопырева поделилась планами остаться в России после обстрелов в Дубае
Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей
У Зеленской обнаружили виллы, офшорные компании и миллионы
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

