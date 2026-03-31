Звание народной, просьба к Пугачевой и Галкину: как живет Екатерина Гусева

Екатерина Гусева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актрисе Екатерине Гусевой присвоили звание народной артистки. Что известно о ее карьере, личной жизни и отношении к спецоперации?

Чем известна Гусева

Екатерина Гусева родилась 9 июля 1976 года в Москве, окончила актерский факультет Щукинского училища.

Актриса дебютировала в кино в 1997 году в триллере «Змеиный источник». Широкую известность Гусевой принес сериал «Бригада», где она сыграла роль Ольги Суриковой — жены Саши Белого. На настоящий момент в фильмографии артистки более 70 работ, включая ленты «Есенин», «Беглянки», «Фотограф», «Тонкий лед», «Тобол», «Казанова», «Черная кошка», «Разбитое зеркало» и другие.

Гусева в 2001 году была утверждена на роль Кати Татариновой в мюзикле «Норд-Ост». 23 октября 2002 года, когда террористы захватили заложников в Театральном центре на Дубровке, у актрисы был выходной, но она отправилась к театру и вместе с другими артистами находилась неподалеку вплоть до окончания спасательной операции.

Что известно о личной жизни Гусевой

Екатерина Гусева с 1996 года состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. У них двое детей: Алексей и Анна. Сын пары пошел по стопам отца, окончил МГИМО и начал заниматься бизнесом. Дочь учится в музыкальной школе.

«На четвертом курсе я познакомилась с Володей и, окончив институт, вышла замуж. С тех пор я под его крылом. Наверное, это генетика: как и мои мама с папой, бабушки с дедушками, я очень быстро определилась с выбором человека, с которым захотела прожить всю жизнь. Не то чтобы я выбирала, искала… Нет. Небо мне подарило — вот и все», — рассказывала она.

Екатерина Гусева с Владимиром Абашкиным Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Как Гусева относится к СВО

Екатерина Гусева поддерживает спецоперацию. Она ездит в Донбасс с концертами и гуманитарной миссией, навещает российских военных в госпиталях.

Актриса выступает за воспитание патриотизма в детях. Она обращала внимание, что молодое поколение многое перенимает от своих родителей.

«Меня дочь вчера спросила: „Мам, ты за что — за мир или за победу?“ В лоб прям — тум! Я сказала: „Понимаешь, сейчас ситуация такая, что мир без победы невозможен. Нам нужно победить, и тогда будет мир. А без нашей победы над злом, если добро не победит зло, то никакого мира не будет“», — делилась артистка.

С какой просьбой Гусева обратилась к Пугачевой и Галкину

Екатерина Гусева в 2023 году обратилась к народной артистке СССР Алле Пугачевой и ее супругу юмористу Максиму Галкину (внесен минюстом РФ в список иноагентов), а также к актеру Дмитрию Назарову с призывом признать свою неправоту.

«Сейчас-то все понятно, а первое время было очень тяжело, многие испугались, многие не разобрались, запутались, а теперь из-за гордыни, самолюбия отстаивают свою точку зрения, до сих пор отстаивают, чтобы не показаться дураком. Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся», — сказала актриса.

Чем сейчас занимается Гусева

Екатерина Гусева в 49 лет продолжает творческую деятельность: играет в спектаклях, выступает с концертами и снимается в кино. В июне с ней ожидается премьера сериала «История его служанки».

Накануне, 30 марта, президент России Владимир Путин присвоил Гусевой звание «Народная артистка РФ».

Гусева признавалась, что готова к тому, что с годами главных ролей у нее может стать значительно меньше.

«Стану играть матерей, характерные роли… Будет переход — он уже наступает. У меня станет меньше киносъемочных дней, буду дополнительным персонажем, как учительница, врач, тетя, бабушка… Я взрослею, и роли мои будут взрослеть», — отмечала она.

Мария Баранова
