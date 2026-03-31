Погода в Москве в среду, 1 апреля: ждать ли урагана и резкого потепления

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
В Москве и Московской области завтра, 1 апреля, ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 1 апреля

В Москве завтра, 1 апреля, днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

«В среду, 1 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Температура в Москве ночью — от +4 до +6 градусов (в центре города — от +7 до +9 градусов), по области — от +1 до +6 градусов. Температура днем в Москве — от +17 до +19 градусов, по области — от +14 до +19 градусов. Ветер северо-восточный и северный, 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в среду в российской столице ожидаются кратковременные дожди.

«Со среды и до конца недели по ночам будет снова не ниже +4 градусов, в дневные часы из-за повышения плотности облаков и вероятности выпадения незначительных очаговых дождей станет чуть посвежее — от +14 до +17 градусов. Апрель начнется с опережением климатического календаря как минимум на целый месяц», — отметил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 1 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 апреля в Санкт-Петербурге днем воздух прогреется до +11 градусов.

«1 апреля ночью будет облачная погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, слабый. Температура днем — от +9 до +11 градусов. Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов, на побережье Финского залива местами до +6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в среду, 1 апреля, в Северной столице днем ожидается — от +7 до +10 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +1 градуса. Сильных осадков в течение суток не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Влажность воздуха ожидается около 60%. Атмосферное давление останется в пределах нормы, около 745–748 мм ртутного столба. Ветер в течение суток будет слабый.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс

Ситуация в Дубае 31 марта: атаки, пострадавшие, что с вылетами из России

Иван Смирнов
