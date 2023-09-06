Актриса Гусева призвала Галкина и Назарова назвать себя дураками Артистка Гусева призвала Пугачеву и Галкина признать ошибку после отъезда из РФ

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Екатерина Гусева

Заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева, которая известна широкой публике по картинам «Бригада» и «Змеиный источник», а также постоянно посещающая Донбасс с концертами, высказалась в интервью Aif.ru об отъезде с началом СВО Аллы Пугачевой, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Назарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и прочих уехавших из страны артистов. Она считает, что им стоит назвать себя дураками и признать ошибку.

Гусева уверена, что этим людям нужно, наконец, перестать делать вид, что они были правы.

Сейчас-то все понятно — а первое время было очень тяжело, многие испугались, многие не разобрались, запутались, а теперь из-за гордыни, самолюбия отстаивают свою точку зрения, до сих пор отстаивают, чтобы не показаться дураком. Ну признай уже, что ты дурак, ты ошибся. Ну скажи — ребят, извините, правда, я недопонял, я был не прав, — отметила Гусева.

По ее мнению, эти люди уже никогда не вернут себе Родину. Артистка подчеркнула, что ей их жалко, но она никого не осуждает. Хотя «быть прощенным никогда не поздно». Гусева пожелала всем названным артистам «признать свою ошибку».

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