31 марта 2026 в 09:25

Мягкие лепешки без яиц и молока с овощами и зеленью: можно в пост

Постные лепешки Постные лепешки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Во время поста или при веганском рационе часто не хватает сытной и мягкой выпечки. Решим эту проблему с нашим рецептом!

Для основы возьмите 350–400 г просеянной муки и щепотку соли. В отдельной емкости подготовьте овощной наполнитель: натрите на мелкой терке одну небольшую морковь или кабачок (отжав лишний сок). Добавьте большой пучок мелко порубленной зелени (укроп, петрушка, кинза или зеленый лук). Влейте в муку 200 мл крутого кипятка, смешанного с 3 ст. л. растительного масла. Быстренько перемешайте ложкой, добавьте овощи с зеленью и замесите тесто.

Подошедшее тесто накройте пленкой или полотенцем и дайте ему отдохнуть 20 минут. Потом разделите его на 6–8 кусочков. Каждый раскатайте в тонкий блин (около 2–3 мм). А еще можно смазать раскатанную лепешку каплей масла. После этого сверните ее в рулет, затем в улитку и снова раскатайте. Так лепешка будет слоистой. Не хотите возиться? Можно обойтись и без этих шагов. Жарьте на сухой или слегка смазанной маслом сковороде на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до появления аппетитных подпалин.

Как только вы сняли горячую лепешку со сковороды, накройте ее чистым полотенцем или уберите в пакет.

  • Совет: добавьте в тесто щепотку куркумы для ярко-желтого цвета или сушеный чеснок для пикантного аромата.

Драники, чао. Эти творожные лепешки «Сочные» с зеленью и чесноком жарятся за 10 минут — мягче лаваша и ароматнее хачапури
Анастасия Фомина
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
