Взбиваю творог с манго в блендере — получается чизкейк-тортик нежнее облака за 10 минут

Хотите приготовить изысканный десерт, который выглядит как ресторанный, а делается за считаные минуты? Попробуйте чизкейк-тортик с манго — это невероятно просто, ярко и очень вкусно. Блюдо получается потрясающим: шелковистая, кремовая текстура с кисло-сладким тропическим вкусом манго, которая буквально тает на языке, оставляя освежающее послевкусие.

Беру творожок и манго — и в блендер: чизкейк-тортик готов за 10 минут — красивый и вкусный. Получается обалденная вкуснятина: нежный, однородный творожно-манговый мусс на хрустящей песочной основе, который не стыдно подать даже гостям, а готовится быстрее, чем заваривается чай.

Для приготовления вам понадобится: 200 г мягкого творога или сливочного сыра, 1 спелое манго (или 150 г мангового пюре), 2–3 ст. ложки сахара (по вкусу), 100 г песочного печенья, 50 г сливочного масла, по желанию — мята для украшения. Печенье измельчите в крошку, смешайте с растопленным маслом. Выложите массу в форму или креманки, утрамбуйте — это основа. Манго очистите от кожуры, нарежьте кусочками. В блендере взбейте творог, манго и сахар до абсолютно гладкого, воздушного состояния. Выложите творожно-манговый крем поверх песочной основы. Уберите чизкейк в холодильник на 10–15 минут для застывания (или подавайте сразу). Перед подачей украсьте дольками манго или мятой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот чизкейк-тортик с манго. Даже те, кто не любит творог, уплетали нежный десерт за обе щеки. Кстати, вместо манго можно взять персик или клубнику — получится с новым вкусом. Находка, а не рецепт!