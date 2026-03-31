31 марта 2026 в 17:12

Адвокат Смолова оценила шансы на прекращение уголовного дела о драке в кафе

Адвокат Кнутова заявила о высоких шансах прекратить дело о драке Смолова

В преддверии суда футболист Федор Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов подписали соглашение о примирении, заявила NEWS.ru адвокат спортсмена Варвара Кнутова. По ее словам, 1 апреля суд в Москве рассмотрит ходатайство защиты о прекращении уголовного дела.

Федор выплатил компенсацию 4 млн рублей с учетом ранее внесенного в депозит нотариуса 1 млн рублей. Завтра суд рассмотрит ходатайство о прекращении уголовного дела. Какое будет решение, я предсказать не могу, но шансы на удовлетворение весьма высокие, — сообщает Кнутова.

В сентябре 2025 года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». 18 марта стало известно, что прокуратура утвердила обвинение бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее Кнутова сообщила, что футболист полностью признал вину в рамках дела о драке. По ее словам, спортсмен выплатил потерпевшему 1 млн рублей и намерен просить об освобождении от уголовной ответственности.

Кирилл Николаев
К. Николаев
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

