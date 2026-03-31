«Пусть Дерипаска сам работает»: что решили в России насчет шестидневки

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю. По его мнению, все граждане должны работать по 12 часов в сутки. Миллиардер подчеркнул, что многие его знакомые трудятся в таком режиме с 1990-х. Утвердят ли власти новый график работы, как на инициативу отреагировали в Госдуме и Совете по правам человека (СПЧ) — в материале NEWS.ru.

Зачем миллиардер Дерипаска предложил ввести шестидневку в России

Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что в 2026 году мир вступил в эпоху кризиса, который необходимо пройти как можно быстрее.

По его мнению, чтобы преодолеть трудный период, россиянам нужно больше работать. Дерипаска отметил, что с 1990-х его знакомые трудятся по 12 часов шесть дней в неделю.

«Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше», — заключил он.

Миллиардер предложил работать с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу. По его мнению, чем раньше Россия перейдет на новый график, тем быстрее она преодолеет возможный будущий кризис.

Кто поддержал инициативу миллиардера Дерипаски о переходе на шестидневку

Замглавы Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко оказался солидарен с Дерипаской. Однако он отметил, что при таком графике сотрудник должен получать соответствующее вознаграждение.

«Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть нашей экономики перешла давно, они не только в субботу, но и в воскресенье работают, идет круглосуточная работа. Что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство, в принципе, может это сделать, но надо законодательство подводить под это. <...> При условии, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после продолжительного рабочего дня», — заявил Онищенко.

По мнению академика, нужно работать, чтобы Россия не упала в рецессию. Он добавил, что шестидневка не окажет негативного эффекта на здоровье граждан.

Как в Госдуме отреагировали на инициативу Дерипаски о переходе на шестидневку

В настоящее время в Трудовом кодексе прописаны нормы труда и отдыха. Их закрепили на законодательном уровне для сохранения здоровья работников, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, к вопросам увеличения нагрузки надо относиться очень внимательно и скрупулезно.

«Я с уважением отношусь к бизнесмену Дерипаске, он имеет право высказывать свои предложения, которые нужно обсуждать. Но законопроекта в комитете на данную тему нет. Считаю, что этот вопрос должна обсуждать трехсторонняя комиссия с участием профсоюзов и работодателей», — сказал Нилов.

Депутат выразил скептическое отношение к идее Дерипаски. Он заявил, что является сторонником противоположного подхода к труду, а именно четырех- или трехдневной рабочей недели с гибким графиком.

«Все должно быть синергетически и эволюционно, чтобы не наломать дров. Если говорить о каких-то радикальных идеях, их нужно очень внимательно обсуждать и рассматривать через призму здоровья, демографии, профзаболеваний и выгораний», — заметил Нилов.

Если Дерипаска хочет трудиться по 12 часов в день, скорее всего, это оправдано. Но он не может предложить то же самое даже своим сотрудникам, сообщила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, россияне не оценят эту идею.

«Более того, депутаты, скорее всего, тоже не оценят, потому что у нас два выходных дня и пятидневная рабочая неделя. Даже при шестидневной неделе обязательный перерыв составляет не менее 42 часов для отдыха, чтобы человек не напрягался», — сказала она.

Идею Дерипаски также раскритиковал депутат Виталий Милонов. Он назвал ее крайне странной. По мнению парламентария, вместо перехода на шестидневку нужно повышать производительность труда.

«Крупный капитал всегда будет врагом социальных свобод гражданина. Такой подход скорее породит серьезное недовольство людей, а не поможет экономике. Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение», — высказал мнение Милонов.

Как в Совете по правам человека оценили идею Дерипаски о введении шестидневки

Шестидневный рабочий график по 12 часов физически невозможен для человека, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича (Дерипаски. — NEWS.ru) надо попросить уточнений, как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю», — сказал он.

