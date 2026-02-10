«Сварщики получают до 500 тысяч»: Нилов о безработице, ИИ и мигрантах

Рынок труда в России за последние годы сильно изменился. Пандемия коронавируса, ужесточение миграционного законодательства, развитие искусственного интеллекта — все это повлияло на отношения между работодателями и сотрудниками. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью NEWS.ru поделился мнением о переходе на четырехдневную рабочую неделю, удаленке, защите прав сотрудников, потребности в мигрантах, ИИ и многом другом.

«Мы должны больше отдыхать и меньше работать»

— В последние годы набирает обороты дискуссия о переходе к четырехдневной рабочей неделе. Считаете ли вы такой формат возможным в России?

— Мы должны больше отдыхать и меньше работать при сохранении доходов и производительности. Но кому-то придется компенсировать выпадающие часы и дни. Это могут быть финансы или технологии — я ставлю на последние. Постепенно рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, — ни искусственные ограничения, ни жесткая регуляторика ему не нужны. Пандемия наглядно показала, что баланс между работой и свободным временем абсолютно реален. Мы постепенно идем к тому, чтобы часть наших рабочих задач переходила на технику и технологии. ИИ и роботы — уже не отдаленное будущее, а реалии сегодняшнего дня.

— Сейчас некоторые работодатели экспериментируют с гибким графиком и удаленкой. Как вы относитесь к таким форматам работы?

— Во многом такие гибкие форматы — эволюционные предшественники сокращенной рабочей недели. Более того, некоторые удаленщики сегодня работают четыре дня, а не пять, так как грамотно перераспределили свои ресурсы и время. При этом производительность труда не только не снижается, но в некоторых случаях даже растет. Однако надо понимать: есть сферы, которых такие изменения никогда не коснутся.

— Какие, например?

— Одно дело — рядовой офисный работник. Он взял ноутбук с телефоном и пошел работать удаленно. Совсем другое — врач в операционной или рабочий в сталелитейном цеху. Поэтому предприятия непрерывного цикла таковыми и останутся, а труд медиков, спасателей и полицейских будет посменным.

Посмотрите, как быстро меняются мир, условия труда и ожидания работников. Ключевые молодежные тренды — удаленка, самозанятость, частая смена работодателей. Молодые люди не готовы ждать, они сразу ищут оптимальные условия. Самые востребованные специалисты диктуют правила всему рынку, например айтишники. Они даже не рассматривают зарплату меньше определенной суммы. Хотят работать с часовой разницей — найдут того, кто подстроится. Желают трудиться у бассейна в массажном кресле — появятся те, кто обеспечит эти запросы. Такие соискатели знают, что работодатель с конкурентными преимуществами рано или поздно найдется. Бессмысленно пытаться их затащить в офис с графиком с 09:00 до 18:00.

«Чем чаще случаются переработки, тем выше должна быть их оплата»

— Согласно Трудовому кодексу РФ, сверхурочная работа должна быть исключением, но на практике она стала нормой во многих сферах. Какие меры вы считаете наиболее эффективными для борьбы с систематическим превышением рабочего времени?

— В феврале в первом чтении будет рассмотрен законопроект, предлагающий поправки в Трудовой кодекс. Он включает в себя несколько пунктов, корректирующих нормы переработок. Сейчас максимальный лимит сверхурочной работы — 120 часов в год. При этом в течение двух дней максимальная переработка составляет не более четырех часов.

Но есть режим ненормированного рабочего дня, у которого нет ограничений. Предусмотрена компенсация, но она не дифференцирована, поэтому злоупотребления происходят сплошь и рядом. Инициатива кабмина зафиксирует увеличение лимита до 240 часов, что актуально для специалистов, у которых это будет предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Ключевые условия — добровольность и двойная оплата сверхурочного времени.

Я выступаю за дифференцированный подход и прогрессивную компенсацию: чем чаще переработки, тем выше оплата. К сожалению, пока наши с коллегами попытки скорректировать законодательную базу в эту сторону не нашли поддержки.

— Будут ли приняты поправки?

— Сначала инициативу должны рассмотреть в первом чтении, потом можно будет предлагать к ней поправки. Думаю, они точно будут, особенно это касается раздела, связанного с цифровизацией трудовых отношений.

«Работодатели перестали запугивать сотрудников»

— Как вы оцениваете эффективность трудовой инспекции России? Достаточно ли у нее полномочий и ресурсов для реального контроля за соблюдением трудовых прав?

— Государственные инспекторы труда достаточно оперативно реагируют на все запросы на фоне действующих мораториев и связанных с ними ограничений в полномочиях. Если в комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов поступают жалобы на нарушение Трудового кодекса, мы направляем их в инспекцию труда.

— Как часто работодатели нарушают права работников?

— Некоторые работодатели целенаправленно злоупотребляют трудовыми правами, понимая, что, кроме административного штрафа, им бояться нечего. В противовес таким нечистоплотным акторам трудовых отношений я подготовил законопроект, ужесточающий ответственность за неоднократное правонарушение. Сейчас жду по нему позицию правительства РФ.

Поведение работодателей в последние годы качественно изменилось. Они перестали запугивать сотрудников и давить на них. Вместо церберского подхода мы все чаще наблюдаем поиск компромисса, позволяющего максимально безболезненно выйти из конфликтной ситуации. Появился термин «комфортное увольнение», когда человеку предлагают уйти с несколькими окладами или бонусами.

— Насколько хорошо россияне информированы о том, что они могут обратиться в трудовую инспекцию и отстоять свои права? Как часто они пользуются этим инструментом?

— По-разному. Могу судить только по количеству соответствующих обращений, поступающих в наш комитет. В последнее время их объем значительно уменьшился. Мне кажется, это связано с изменениями на рынке труда. Уровень безработицы сейчас рекордно низкий, и имеющиеся кадры стараются беречь.

Но многие россияне по-прежнему боятся отстаивать свои права и думают, это бесполезно. В случае возникновения рабочих конфликтов они ищут информацию в интернете и делятся своими проблемами в соцсетях. Там их сбивают неэффективными советами или перехватывают боты-юристы. Зачастую работники не доходят ни до трудовой инспекции, ни до прокуратуры. При этом электронное обращение в ответственные ведомства — это гарантия совершенно бесплатной и достаточно оперативной помощи специалистов.

— На какие нарушения чаще всего жалуются люди?

— Раньше люди жаловались на невыплату пособий, в частности по больничному и беременности. Но теперь их напрямую платит Соцфонд, а не работодатель, и проблема исчезла. Незаконные увольнения, удержание выплат при увольнении, частое привлечение к переработкам — вот что теперь актуально.

«Чтобы быть востребованным, нужно постоянно учиться»

— Сможет ли искусственный интеллект, который сейчас бурно развивается, в будущем заменить людей в ряде профессий?

— Конечно. Ничего плохого в этом нет. Сегодня человечество конкурирует не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом. Прятаться бесполезно, критиковать — тоже. Нужно этим пользоваться.

Не буду никого пугать тем, что какие-то профессии через пять лет исчезнут. Но вспомните, что еще 30 лет назад была профессия секретаря-машинистки. Ушли печатные машинки — нет и соответствующих специалистов. Ничего страшного не случилось. Одни профессии уходят, появляются новые. Сейчас, например, все чаще встречаются вакансии в области работы с искусственным интеллектом, дизайна виртуальных миров и креативных индустрий. Все это — разнообразие и новые возможности.

— Многим людям придется переучиваться?

— Да. Самые лучшие инвестиции — в свои знания, навыки и здоровье. Хочешь быть востребованным на рынке труда — самосовершенствуйся и учись. Иначе будут застой и поражение в конкурентной борьбе.

«Работодатель вынужден обучать сотрудников»

— Сейчас власти говорят о рекордно низкой безработице в России. С другой стороны, работодатели жалуются, что им не хватает людей. Какие есть выходы из этой ситуации?

— Предположу, что реальная безработица несколько выше официального показателя. Ведь не все регистрируются на бирже труда и не все делают это сразу после увольнения. Дисбаланс, о котором вы говорите, действительно имеет место. Например, на Чукотке многие ищут работу. Соискателей гораздо больше, чем вакансий. Одни не имеют профильного образования, у других нет нужного опыта, а третьи не готовы к предлагаемым зарплатным условиям. Выходит, что нанимать некого, хотя кандидатов предостаточно.

Эти кадры — потенциал, которому нужно задать правильный вектор. Обучить, подобрать подходящие варианты, может быть, даже из других регионов.

— Работодатели готовы нанимать неопытных сотрудников или людей без специального образования и обучать их?

— Иногда вынужденно, но готовы переучивать, развивать, вкладывать в это деньги. Есть дальновидные компании, целенаправленно заключающие с молодежью договоры о целевом обучении в вузах и среднеспециальных учебных заведениях. Например, в Челябинске завод роботов начинает подготовку кадров с колледжа: людям платят дополнительные стипендии и предлагают оплачиваемую практику на предприятии. Взамен молодые специалисты обязуются проработать несколько лет именно там.

Работодатели понимают, что если раньше они могли просто завезти иностранцев на стройку, то теперь нужно искать людей на месте, давать им социальное жилье и гарантии. Особенно это касается промышленности и оборонного производства.

— Сейчас люди 30–40 лет часто задумываются о смене профессии, потому что выгорают или понимают, что в юности совершили ошибку в выборе. Они начинают переучиваться, проходить разные курсы. Как вы относитесь к этому тренду? Может быть, стоит создать условия для этих людей, чтобы они переучивались на нужные государству и обществу профессии?

— Горячо поддерживаю профессиональный поиск себя и готовность к переменам. Человек, который находит подходящую ему деятельность, горит ею, положительно влияет на эмоциональный климат в коллективе.

Что касается помощи государства, то все условия для переобучения давно созданы. Например, есть официальный портал «Работа России», где много всего интересного, помимо вакансий. Сегодня за счет бюджетных средств можно получить допобразование, причем дистанционно. Особые условия — для уязвимых категорий, таких как пенсионеры или молодые мамы. Можно даже открыть свой бизнес — в этом случае тоже предусмотрена господдержка.

«В Россию приедут 300 тысяч мигрантов по квоте»

— Как ужесточение миграционного законодательства повлияло на рынок труда в России?

— Иностранцы по-прежнему работают в России, но к ним появились дополнительные, абсолютно обоснованные требования. Теперь они не могут просто купить сертификат о знании русского языка — его нужно знать. Они должны приобрести патент. Если рабочих из других стран поймают на каких-то нарушениях, их внесут в реестр контролируемых лиц со всеми вытекающими правовыми последствиями.

При этом потребность в мигрантах по-прежнему есть. В этом году правительство забронировало 300 тысяч квот на всю Россию. Но посмотрите, какое количество иностранцев приезжают к нам без визы и работают без патента.

— Как вы относитесь к тому, что в Россию приезжают трудовые мигранты из Афганистана?

— Помимо привычных нам таджиков или киргизов, в Россию приезжают индусы, афганцы и другие. Если они прибывают по трудовой визе, то работодатель сначала защищает квоту на них в регионе, потом на федеральном уровне. Он доказывает, что ему нужен специалист именно оттуда. Затем мигрант проходит проверку правоохранительных органов и получает рабочую визу. Как только он приедет и приступит к работе, работодатель будет нести за него полную ответственность. Поэтому чаще всего таких работников компактно селят, после чего компактно отправляют на родину по окончании срока действия контракта.

«В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст»

— Возможно ли в ближайшем будущем повышение пенсионного возраста?

— Точно нет. Мы приняли бюджет Соцфонда на несколько лет. Деньги распланированы под действующие параметры пенсионной системы. Ни о каком повышении пенсионного возраста речь не идет. Наоборот, есть предложения по его снижению. Не стану оценивать перспективы прохождения таких инициатив — их пока не рассматривали.

— Есть ли сейчас в Госдуме инициативы по улучшению жизни людей преклонного возраста?

— Их очень много. Только в нашем комитете сейчас на рассмотрении находятся порядка 80 инициатив, и две трети из них касаются людей пожилого возраста. Возьмем, например, категорию «дети войны». Примерно в половине регионов люди имеют такой статус и получают соответствующую поддержку на уровне субъекта, а в других этого нет. Я неоднократно предлагал сделать этот статус федеральным. Тогда льготами были бы охвачены все, вне зависимости от места проживания. Этот вопрос обсуждается ежегодно, но пока правительство не поддерживает законопроекты, которые исправили бы ситуацию.

«Сварщик может получать до полумиллиона рублей»

— Как обеспечить достойную оплату труда врачам и учителям, особенно за пределами Москвы? Сейчас они часто вынуждены работать на две-три ставки, чтобы прокормить себя и семью.

— Существует определенный дисбаланс. Но есть поручение президента, перед кабмином поставлены задачи. Недавно стартовал пилотный проект в сферах здравоохранения, культуры и образования. По его итогам будет обсуждаться вопрос об установлении окладов на уровне нормативно-правовых актов отраслевых систем. Это должно самым эффективным образом сказаться на ситуации. Важно не снижать уровень там, где зарплаты высокие, а подтянуть низкие к среднему показателю.

— Почему эту проблему не могут решить уже столько лет?

— Это серьезная проблема, решение которой зависит от каждого региона. У субъектов разные возможности: бюджеты, экономика, демографическая ситуация — все отличается. К тому же, по моему мнению, влияют объективные сдерживающие факторы: пандемия, СВО. Сейчас наступило подходящее время для выхода на новые качественные решения.

— В каких отраслях стоит ждать роста зарплат в 2026 году?

— По итогам прошлого года самые востребованные профессии — это сварщики и швеи. Они сегодня стоят все дороже. В отдельных регионах сварщики могут получать до 500 тысяч в месяц, и эта цифра будет расти. Речь идет об узких высококвалифицированных высокоразрядных специалистах, зачастую занятых на предприятиях оборонки или на международных объектах. Зарплаты айтишников продолжат расти. Хорошие специалисты стоят дорого.

«В 2026 году МРОТ должен был вырасти до 35 тысяч рублей»

— Если бы вы могли внести всего одно изменение в Трудовой кодекс, которое кардинально улучшило бы положение работников в России, что бы вы сделали?

— Если только одно изменение, то я бы изменил статью, в которой речь идет о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Я бы ввел такую конструкцию, чтобы этот показатель рос быстрее, чем сейчас. В 2026-м МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч рублей. Еще в прошлом году мы предлагали поднять его до 30 тысяч. В этом году он должен был вырасти до 35 тысяч.

Сегодня зарплату на уровне МРОТ получают 4,5 миллиона россиян — в основном это бюджетники. Однако, кроме зарплаты, от этого показателя зависят отпускные, командировочные и целый ряд пособий. Поэтому я бы сконцентрировался на этом вопросе. Повышение МРОТ — рост стоимости человеческого труда.

