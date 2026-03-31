31 марта 2026 в 14:40

В СПЧ оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю

Глава СПЧ Фадеев заявил о невозможности шестидневной рабочей недели по 12 часов

Шестидневный рабочий график по 12 часов физически невозможен для человека, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, у граждан и компаний должна быть возможность переходить на такой формат работы при желании и необходимости.

Заставить всех работать шесть дней в неделю — это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Возможно, у Олега Владимировича (Дерипаски. — NEWS.ru) надо попросить уточнений, а как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю, — сказал он.

При этом многие оборонные предприятия фактически работают 24 часа, уточнил Фадеев. По его словам, сотрудникам платят сверхурочные, однако у этого механизма есть ограничения в Трудовом кодексе.

Ранее Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. Бизнесмен заявил, что в этом году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.

Олег Дерипаска
Валерий Фадеев
графики
Россия
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

