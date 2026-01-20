Работающие пенсионеры в 2026-м: сколько прибавят тем, кто трудился в 2025-м

В 2026 году прибавку к пенсии получат россияне, которые в 2025 году продолжали официально работать. Перерасчет проведут автоматически на основе страховых взносов, уплаченных их работодателями в Социальный фонд России (СФР). Подробнее о сроках, размере доплаты и способах ее увеличить работающим пенсионерам — в материале NEWS.ru.

Как выросли пенсии работающих пенсионеров с января

С 1 января 2026 года пенсии работающих пенсионеров были проиндексированы наравне с выплатами неработающих — на 7,6%.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова пояснила NEWS.ru механизм перерасчета. По ее словам, за основу в данном случае берется условная сумма — размер пенсии, который человек получал бы, если бы не работал (с учетом всех прошлых индексаций). Эту сумму увеличивают на 7,6% — это процент индексации, который «пропустил» работающий пенсионер. Полученная прибавка добавляется к текущей пенсии (включая уже начисленную индексацию 2025 года).

«Максимальную сумму с учетом всех пропущенных индексаций пенсионер получит только после увольнения, когда работодатель официально предоставит СФР эту информацию. До этого момента перерасчет производится только за последний „пропущенный“ период», — пояснила эксперт.

Финогенова проиллюстрировала механизм на примере. Предположим, пенсионер, который работает с 2015 года, сейчас получает 24 тысячи рублей в месяц. Эта сумма «заморожена», поскольку за время его работы индексация не проводилась. Если бы он не трудился, то за счет ежегодных повышений его пенсия к сегодняшнему дню выросла бы примерно до 30 тысяч рублей.

Именно от этой условной, более высокой суммы в 30 тысяч рублей и была рассчитана очередная индексация. Так, 7,6% от этой базы составят 2280 рублей. Эти деньги добавились к его текущим 24 тысячам рублей, и в 2026 году он станет получать 26 280 рублей в месяц.

Как вырастут пенсии работающих пенсионеров с августа

С 1 августа работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсионных баллов (ИПК) на основе их официального заработка за предыдущий календарный год. Для этого рассчитывается сумма страховых взносов, которую работодатель перечислил в Социальный фонд России (СФР). Затем эта сумма соотносится с установленным нормативным размером взносов. Именно это соотношение и определяет, на сколько увеличится количество пенсионных баллов за год работы. Таким образом, чем выше официальная зарплата, тем больше баллов будет начислено при ежегодном перерасчете.

По словам Финогеновой, нормативный размер взносов для расчета ИПК определяется по установленной формуле. Он равен 22% (ставка страхового взноса) от единой предельной базы для их исчисления, которая в 2025 году составляет 2 759 000 рублей (606 980 рублей). Для получения итогового значения, используемого в формуле расчета пенсионных баллов, результат этого вычисления дополнительно умножается на 10.

Предположим, работающий пенсионер получал в 2025 году 50 тысяч рублей в месяц. За год его общий доход составил 600 тысяч рублей. С этой суммы работодатель перечислил в Социальный фонд страховые взносы в размере 22%, то есть 132 тысячи рублей. Нормативный размер взноса за 2025 год фиксирован — 606 980 рублей, отметила Финогенова.

Чтобы определить, сколько пенсионных баллов (ИПК) будет начислено, нужно соотнести уплаченные взносы с этим нормативом и умножить результат на 10: (132 000 / 606 980) × 10 ≈ 0,217 × 10 = 2,17 ИПК. Именно столько добавится к лицевому счету пенсионера за этот год работы.

Подход к порядку определения числа начисленных коэффициентов в целом точно такой же, как и у всех граждан — чем больше официальный доход, тем большее число ИПК начислено, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «При этом важно: максимальное число ИПК для работающих пенсионеров — 3», — подчеркнул экономист.

Поскольку в текущем году стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля, то максимальный размер прибавки с 1 августа составит 470,28 рубля, добавила Юлия Финогенова.

Что еще важно знать работающим пенсионерам

По словам руководителя оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд» Алексея Неживого, продолжая работать, человек не теряет, а накапливает свои пенсионные права. Его будущая выплата будет расти пропорционально официальному заработку. При этом перерасчет размера пенсии происходит автоматически, без подачи заявлений, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

