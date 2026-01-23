Как выйти на пенсию в 45 и 50: кому положена, размеры выплат

Как выйти на пенсию в 45 и 50: кому положена, размеры выплат

Несмотря на повышение пенсионного возраста в России, тысячи граждан ежегодно получают право на выплаты раньше положенного срока. Речь идет о досрочной пенсии — особой льготе, которая полагается не просто за долгий труд, а за работу в специфических условиях или в связи с особыми жизненными обстоятельствами. Кто имеет право на ранний выход на пенсию, какие требования нужно выполнить — в материале NEWS.ru.

От чего зависит досрочный выход на пенсию

В 2026 году стандартный пенсионный возраст в России составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Однако ряд граждан смогут претендовать на досрочное получение выплат.

Для назначения страховой пенсии необходимо достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов), рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Досрочный выход на пенсию — возможность ее оформить, не дожидаясь предельного возраста. Это зависит от сферы работы, стажа, накопленных пенсионных баллов, количества детей и других факторов, отметил эксперт.

Какие есть основания для досрочного выхода на пенсию

Работа в особых условиях

По словам экспертов, действующим законодательством установлен значительный перечень оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Одним из них является льгота за работу в особых условиях.

Например, право на получение пенсии с 50 лет для мужчин и с 45 лет для женщин имеют те, кто постоянно проживает в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и имеет длительный стаж (не менее 25 и 20 лет соответственно) в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков.

Участница национального праздника народов Крайнего Севера — Дня оленевода в Салехарде Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Такое же право предоставляется гражданам, занятым на подземных работах, работах с вредными условиями труда или в горячих цехах. Для них обязательным условием является специальный стаж не менее 10 лет для мужчин и 7 лет 6 месяцев для женщин, а также наличие общего страхового стажа не менее 20 и 15 лет соответственно.

Профессиональные льготы

В соответствии с действующим законодательством, право на досрочную пенсию также установлено для целого ряда других профессий и сфер деятельности. Ее могут оформить женщины по достижении возраста 50 лет, проработавшие не менее 15 лет в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве или в других отраслях, а также машинистов строительной, дорожной и погрузочной техники, при условии общего страхового стажа не менее 20 лет. Такое же право предоставляется женщинам, трудившимся не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью.

Мужчины в возрасте 55 лет и женщины в возрасте 50 лет с общим страховым стажем не менее 25 и 20 лет соответственно могут досрочно выйти на пенсию, если они были заняты на конкретных видах работ. К ним относятся тяжелые условия труда (не менее 12 с половиной лет для мужчин и 10 лет для женщин), работа на лесозаготовках и лесосплаве в качестве рабочих и мастеров (не менее 12 с половиной лет для мужчин и 10 лет для женщин), а также работа механизаторами на погрузочно-разгрузочных работах в портах (не менее 20 и 15 лет).

Кроме того, в эту категорию входит работа с осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы (не менее 15 и 10 лет соответственно), а также водителями автобусов, троллейбусов и трамваев на городских регулярных маршрутах (не менее 20 и 15 лет соответственно).

Водитель в кабине трамвая Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Семейные обстоятельства

Согласно законодательству, досрочная страховая пенсия по старости назначается женщинам по семейным обстоятельствам при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей:

в 50 лет — родившим пятерых и более детей и воспитавшим их как минимум до 8 лет;

в 56 лет — родившим четверых детей и воспитавшим их до 8 лет;

в 57 лет — родившим трех детей и воспитавшим их до 8 лет.

Кроме того, право выйти на пенсию в 50 лет предоставляется женщинам, родившим двух и более детей, при соблюдении следующих условий: страховой стаж не менее 20 лет и работа в районах Крайнего Севера не менее 12 календарных лет или в приравненных к ним местностях не менее 17 календарных лет.

Что важно знать об индивидуальных пенсионных коэффициентах

Во всех вышеперечисленных случаях обязательно наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Для всех без исключения категорий сохраняются единые финансовые нормативы года: минимальное количество пенсионных коэффициентов — 30, подтвердил NEWS.ru депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

При этом он напомнил, что стоимость одного коэффициента с января 2026-го составляет 156 рублей 76 копеек.

«В этом году система предоставляет несколько хорошо проработанных вариантов для тех, кто по различным причинам имеет право завершить трудовую деятельность раньше общеустановленного срока. Основные условия известны и регламентированы законом», — подчеркнул депутат.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто еще может выйти на пенсию раньше срока

По словам Чаплина, право на досрочное оформление пенсии также закреплено за безработными предпенсионного возраста. На эту льготу могут претендовать граждане, уволенные из-за сокращения штата или ликвидации организации и состоящие на учете в службе занятости.

В 2026 году для получения этого права необходимо соответствовать нескольким условиям: возраст 62 года для мужчин и 57 лет для женщин,

наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также не менее 30 пенсионных баллов.

Парламентарий пояснил, что ключевым условием является официальное подтверждение службой занятости факта невозможности трудоустройства гражданина. После этого ведомство выдает соответствующее заключение, с которым можно обратиться в Социальный фонд России для оформления выплат.

Читайте также:

Мобилизация и пенсионная реформа: что ждет россиян в 2026 году

Прожиточный минимум вырос: кому положена надбавка к пенсии в 2026 году

Пенсии многодетных матерей вырастут: что зачтут в стаж, кому ждать прибавки