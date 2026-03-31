В Госдуме разгромили идею перейти на шестидневную рабочую неделю

Идея ввести в России шестидневную рабочую неделю крайне странная, заявил RT депутат Госдумы Виталий. По его мнению, это лишь вызовет недовольство у людей. Вместо этого парламентарий предложил повышать производительность труда.

Крупный капитал всегда будет врагом социальных свобод гражданина. Такой подход скорее породит серьезное недовольство людей, а не поможет экономике. Превращать страну в негритянскую плантацию из XVIII века — странное решение, — высказался Милонов.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день, призвав россиян перейти на 72-часовую рабочую неделю. Миллиардер заявил, что в этом году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.