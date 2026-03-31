«Это игра с огнем»: посол России в Иране о ситуации вокруг АЭС «Бушер» Посол РФ Дедов: удары по «Бушер» продолжаются, несмотря на заверения США

Удары по территории АЭС «Бушер» продолжаются, несмотря на заверения США и Израиля, и это игра с огнем, которая неминуемо приведет к катастрофическим последствиям, заявил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов в беседе с RTVI. Дипломат отметил, что зафиксировано уже три случая попадания снарядов в помещения станции близ реактора.

Надо понимать, что попадание по АЭС «Бушер» неминуемо приведет к катастрофическим гуманитарным и экологическим последствиям. Это — игра с огнем, — пояснил Дедов.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что АЭС работает штатно, несмотря на атаки Израиля и США. При этом он отметил, что нанесенные удары несут серьезную опасность и показывают, что Вашингтон и Тель-Авив не соблюдают никакие правила.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки на мирные атомные объекты Ирана, в том числе АЭС «Бушер», необходимо решительно осуждать всему мировому сообществу. Она отметила, что уровень рисков и агрессии на Ближнем Востоке продолжает повышаться.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция МАГАТЭ на угрозы ядерной безопасности на Ближнем Востоке является неадекватной. Глава внешнеполитического ведомства уделил особое внимание агрессивным действиям США и Израиля против Ирана.