Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 18:29

«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит The New York Post, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника. Также хозяин Белого дома уточнил, что текущие действия направлены лишь на окончательный подрыв военных возможностей Тегерана, после чего военное присутствие США будет сокращено.

Мы не будем там слишком долго. Мы сейчас их уничтожаем, это полное уничтожение. Но нам не придется там долго оставаться — хотя у нас еще есть работа по уничтожению их наступательного потенциала, каким бы он ни был, — сказал президент.

Ранее Трамп выразил мнение, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, жив. Он напомнил, что с момента начала ударов США и Израиля по Ирану, 28 февраля, Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике. Президент уточнил, что «никто ничего не слышал» о сыне погибшего аятоллы Али Хаменеи, и предположил, что тот «очень серьезно ранен».

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.