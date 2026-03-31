«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном

Военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит The New York Post, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника. Также хозяин Белого дома уточнил, что текущие действия направлены лишь на окончательный подрыв военных возможностей Тегерана, после чего военное присутствие США будет сокращено.

Мы не будем там слишком долго. Мы сейчас их уничтожаем, это полное уничтожение. Но нам не придется там долго оставаться — хотя у нас еще есть работа по уничтожению их наступательного потенциала, каким бы он ни был, — сказал президент.

Ранее Трамп выразил мнение, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, жив. Он напомнил, что с момента начала ударов США и Израиля по Ирану, 28 февраля, Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике. Президент уточнил, что «никто ничего не слышал» о сыне погибшего аятоллы Али Хаменеи, и предположил, что тот «очень серьезно ранен».