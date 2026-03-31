31 марта 2026 в 18:22

Контратака ВСУ в Гришино привела к потере десятков бойцов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Бойцы 425-го штурмового полка ВСУ предприняли попытку контратаковать российские позиции в районе села Гришино в Донецкой Народной Республике, однако их операция провалилась, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам источника, противник потерял 46 солдат. Украинские военные хотели использовать погодные условия как прикрытие, однако их маневр был раскрыт.

В результате скоротечного боя 46 солдат 425-го штурмового полка ВСУ ликвидировано, три боевые машины уничтожено, — отметил он.

Ранее другая группа украинских военнослужащих из состава 152-й егерской бригады попыталась продвинуться в районе Гришино, в результате чего завязался бой. При перестрелке погибли 12 солдат ВСУ, еще один сам сдался в плен российским военным.

Ранее штурмовик с позывным Отец рассказал, как неизвестный боец с позывным Дядя Ваня спас жизнь российским спецназовцам в ходе боев в ДНР. По его словам, штурмовики попали в огненную ловушку между украинскими «секретами» в лесопосадке. К ним на помощь пришел оператор гранатомета из соседней посадки и открыл плотный огонь по позициям противника. Благодаря ему спецназовцам удалось выбраться.

